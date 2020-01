Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani connaît déjà son futur club !

Publié le 24 janvier 2020 à 5h00 par A.M.

Désireux de quitter le PSG dès cet hiver, Edinson Cavani est toutefois prêt à attendre l'été prochain pour rejoindre l'Atlético de Madrid comme il l'aurait annoncé aux Colchoneros.

« On a toujours dit la même chose pour Cavani. On espérait qu'il reste dans le club. Aujourd'hui, il a demandé à partir. On étudie la situation . » Comme Leonardo l'a récemment annoncé, Edinson Cavani a demandé à partir dès cet hiver, à six mois de la fin de son contrat avec le PSG. Toutefois, il faut que l'Atlético de Madrid trouve un accord avec le club parisien, ce qui semble loin d'être le cas. Quoi qu'il en soit, le Matador semble déjà certain qu'il portera le maillot madrilène.

La promesse de Cavani à Simeone