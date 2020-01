Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel et Mbappé s’immiscent dans ce dossier brûlant de Leonardo !

Publié le 24 janvier 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que Tanguy Kouassi n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel, Thomas Tuchel et Kylian Mbappé incite le jeune joueur a paraphé son bail au PSG.

« Est-ce que je me vois longtemps au PSG ? Ah oui, oui, bien sûr ! Si je peux jouer, ça ne me dérange vraiment pas ! » Après son premier but en professionnel, qui coïncide avec le 4 000e but de l'histoire du Paris Saint-Germain, Tanguy Kouassi a reconnu qu'il n'écartait pas l'hypothèse de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur alors que le RB Leipzig lui fait une cour assidue.

Mbappe et Tuchel interpellent Kouassi