Mercato - PSG : Kylian Mbappé aide Leonardo à boucler un dossier brûlant !

Publié le 23 janvier 2020 à 11h45 par A.M.

Alors que Tanguy Kouassi n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel au PSG, Kylian Mbappé interpelle clairement son jeune coéquipier.

Dans les prochains jours, l’avenir de Tanguy Kouassi sera au cœur de toutes les spéculations. Il faut dire que le joueur formé au PSG n’a toujours pas signé son premier contre professionnel et fait l’objet d’une cour assidue du RB Leipzig. Toutefois, après son but à Reims mercredi soir, le 4 000e but de l’histoire du PSG, Tanguy Kouassi a ouvert la porte à Leonardo : « Est-ce que je me vois longtemps au PSG ? Ah oui, oui, bien sûr ! Si je peux jouer, ça ne me dérange vraiment pas ! »

Mbappe demande à Kouassi de signer

Et le directeur sportif du PSG peut compter sur un intermédiaire de luxe en la personne de Kylian Mbappé. Sur Instagram , Tanguy Kouassi a affiché sa fierté d’avoir inscrit son premier but en professionnel qui coïncide avec le 4 000e de l’histoire du PSG. Dans la foulée, le Champion du monde a répondu à son jeune coéquipier : « C’est lourd de ouf… mais signe le contrat aussi . » Reste désormais à savoir si Tanguy Kouassi écoutera les conseils de Kylian Mbappé. Quoi qu’il en soit, Leonardo assurait récemment que « la décision est entre ses mains . »