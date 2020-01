Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles menaces XXL pour Leonardo avec Allan ?

Publié le 24 janvier 2020 à 1h15 par A.D.

Le PSG souhaiterait toujours s’attacher les services d’Allan. Leonardo, le directeur sportif parisien, devrait se frotter au Napoli et à l’Inter sur ce dossier.

Leonardo devrait batailler ferme pour Allan. En cruel manque de milieux de terrain il y a un an, Thomas Tuchel aurait réclamé du renfort à sa direction. Pour répondre aux attentes du coach du PSG, Antero Henrique aurait tenté de recruter Allan. Toutefois, le prédécesseur de Leonardo n’aurait pas trouvé les mots pour convaincre le Napoli. Alors que le PSG voudrait toujours recruter Allan, Leonardo serait soumis à une lourde concurrence.

Allan prêt à rejoindre Ancelotti à Everton ?