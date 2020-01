Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ a été bouclé grâce à… Rakitic !

Publié le 24 janvier 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Ivan Rakitic a joué un rôle décisif dans le départ en prêt de Jean-Clair Todibo cet hiver du FC Barcelone, puisqu’il a donné des conseils au jeune défenseur français.

Un an seulement après son arrivée au FC Barcelone en provenance de Toulouse, Jean-Clair Todibo a quitté la Catalogne cet hiver. En effet, le jeune défenseur français a été prêté avec option d’achat par le Barça du côté de Schalke 04, alors qu’il disposait de nombreux courtisans sur le marché. Interrogé par Sport Bild jeudi, Todibo a d’ailleurs révélé que Rakitic l’avait aidé à faire son choix.

« Rakitic a fait la différence »