Mercato - Barcelone : Todibo livre les coulisses de son départ !

Publié le 23 janvier 2020 à 13h30 par G.d.S.S.

Prêté avec option d’achat par le FC Barcelone cet hiver, Jean-Clair Todibo explique pourquoi il a finalement opté pour un départ du côté de Schalke 04.

Pendant de longues semaines, le dossier Jean-Clair Todibo (20 ans) a fait couler beaucoup d’encre puisque le défenseur français était en instance de départ au FC Barcelone : le Milan AC, Everton ou encore l’AS Monaco étaient notamment sur les rangs, ainsi que l’OGC Nice comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité. Finalement, Todibo a rejoint Schalke 04 sous la forme d’un prêt avec option d’achat (25M€ + 5M€ de bonus), et l’ancien Toulousain a justifié ce choix dans un entretien accordé à Sport Bild .

« J’en parlais souvent avec Amine Harit… »