Adil Rami : La déclaration d'amour !

La rédaction

Ancien joueur de l’OM, Adil Rami n’a jamais caché son attachement pour le club phocéen. Aujourd’hui reconverti en streamer, il suit de près l’actualité marseillaise. Sur Twitch, il a salué la prestation d’Amine Gouiri contre Brest, allant jusqu’à lui adresser une déclaration pleine d’émotion et de conseils pour durer à Marseille.

Adil Rami a porté les couleurs de l’OM durant deux saisons, de 2017 à 2019, et n’a jamais oublié son ancien club. S’il n’y évolue plus depuis plusieurs années, l’ex-défenseur marseillais continue de suivre les résultats de l’OM, qu’il commente et analyse régulièrement en live sur sa chaîne Twitch.

Rami bluffé par Amine Gouiri

En suiveur attentif de l’OM, Adil Rami n’a pas manqué la performance d’Amine Gouiri face à Brest ce dimanche. L’attaquant olympien a inscrit un triplé, avec notamment une splendide bicyclette. Gouiri réussit des débuts tonitruants avec Marseille et totalise déjà 7 buts en 11 matchs sous ses nouvelles couleurs.

«Un grand champion ne se relâche pas»

En direct sur Twitch, Adil Rami a fait une belle déclaration d’amour à Amine Gouiri, tout en lui glissant quelques conseils pour la suite :

«N’oublie pas Amine Gouiri, qu’en ce moment tu es dans le cœur des Marseillais, mais ne te relâche pas. Un grand champion ne se relâche pas parce que ça va très vite, encore plus à l’Olympique de Marseille.»