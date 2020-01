Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le danger est concret pour l’avenir de Payet !

Publié le 24 janvier 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que West Ham souhaiterait boucler le retour de Dimitri Payet cet hiver, André Villas-Boas n’a pas exclu que le milieu offensif de l’OM ne finisse par être vendu même s’il souhaite le conserver.

Jeudi, L’Equipe a révélé dans ses colonnes un intérêt de la part du club de West Ham pour un joueur de l’OM qu’il connaît bien : Dimitri Payet. Ancien joueur des Hammers entre 2015 et janvier 2017, l’international français avait affiché un très beau visage dans les rangs du club anglais avant de revenir à l’OM pour 30M€. Mais y a t-il un vrai risque pour André Villas-Boas de perdre Payet cet hiver ?

« On reste dans l’attente »