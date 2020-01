Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas revient sur explication avec Eyraud !

Publié le 23 janvier 2020 à 15h00 par G.d.S.S.

Après avoir jeté un gros froid sur son avenir à l’OM la semaine passée suite à un désaccord avec Jacques-Henri Eyraud, André Villas-Boas a évoqué sa mise au point avec le président.

Visiblement remonté contre le recrutement de Paul Aldridge en tant que conseiller de Jacques-Henri Eyraud à la présidence de l’OM, André Villas-Boas avait défendu les intérêts d’Andoni Zubizarreta la semaine passée en menaçant clairement de quitter le club en fin de saison. Finalement, les tensions semblent s’être apaisées entre l’entraîneur portugais de l’OM et son président comme l’a indiqué Villas-Boas ce jeudi en conférence de presse.

« On a clarifié les choses »