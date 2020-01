Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas affiche un doute pour l’avenir de Payet !

Publié le 23 janvier 2020 à 14h30 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de West Ham, Dimitri Payet serait donc susceptible de quitter l’OM. Et André Villas-Boas n’a pas exclu cette possibilité…

Comme l’a annoncé L’Equipe dans ses colonnes du jour, Dimitri Payet (32 ans) figurerait sur les tablettes de West Ham. En grande difficulté cette saison en Premier League, le club anglais voudrait rapatrier le milieu offensif français qu’il avait vendu à l’OM pour 30M€ en janvier 2017 afin de redresser la barre. Interrogé en conférence de presse ce jeudi, André Villas-Boas a pris position pour l’avenir de Payet en affichant un discours prudent.

« On reste dans l’attente »