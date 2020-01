Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La presse anglaise fait une nouvelle révélation sur Payet !

Publié le 23 janvier 2020 à 11h00 par La rédaction

Alors qu'un intérêt de West Ham a été évoqué pour Dimitri Payet, le milieu offensif de l'OM ne figurerait pas sur la short-list des Hammers selon la presse anglaise.

Et si l'avenir de Dimitri Payet (32 ans) étant totalement relancé ? L'Equipe a révélé dans ses colonnes du jour que West Ham aurait coché le nom du numéro 10 de l'OM et envisagerait de le faire revenir cet hiver. En grande difficulté sportive (17e de Premier League), le club londonien se verrait bien rapatrier Payet, qui avait brillé sous la tunique des Hammers entre 2015 et janvier 2017 avant de retourner à l'OM pour 30M€. Mais la presse anglaise a apporté une précision de taille sur ce dossier...

West Ham ne s’intéresserait pas à Payet