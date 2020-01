Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud est loin de céder face aux supporters !

Publié le 23 janvier 2020 à 6h30 par T.M.

Du côté de l’OM, plusieurs supporters aimeraient bien voir Jacques-Henri Eyraud quitter son poste de président. Une idée qui ne traverse pas vraiment l’esprit du principal intéressé.

Entre André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud, les fans de l’OM semblent avoir fait leur choix. En effet, alors que le Portugais avait remis en question son avenir suite à l’arrivée de Paul Aldrige, c’est plutôt le président phocéen que l’on voudrait voir quitter la Canebière. Eyraud est dans le collimateur des fans de l’OM et les critiques pleuvent. Toutefois, le principal intéressé l’assure, il est plus fort que cela et n’a pas l’intention de partir.

Eyraud résiste !