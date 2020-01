Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta se voit offrir un joli coup à 300 000€ !

Publié le 23 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

En quête de renforts au poste de latéral gauche, l'OM se voit proposer les services de Naoufel Khacef (22 ans) qui évolue au sein du club algérien Hussein Dey.

Dans les prochains mois, l'Olympique de Marseille sera en quête d'un nouveau latéral gauche. Et pour cause, Jordan Amavi est pour le moment le seul spécialiste du poste au sein de l'effectif d'André Villas-Boas. Ces derniers jours, le nom de Naoufel Khacef (22 ans) a ainsi circulé, dans une opération qui pourrait rappeler celle de Youcef Atal à l'OGC Nice. Son agent, Mehdi Ait-Ahmed, pousse d'ailleurs clairement pour que l'OM se manifeste, rappelant qu'une offre de 300 000€ devrait être suffisante.

«Naoufel est un supporter marseillais depuis toujours et il rêve de jouer dans ce club»