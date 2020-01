Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta reçoit un avertissement clair pour cet espoir algérien !

Publié le 22 janvier 2020 à 21h30 par T.M.

A 22 ans, Naoufel Khacef ferait d’une arrivée à l’OM sa priorité. Toutefois, Andoni Zubizarreta ne semble pas vraiment concentré sur ce dossier et il n’a pas manqué d’être interpellé à ce sujet.

Du côté de l’OM, Jordan Amavi est toujours seul au poste d’arrière gauche. Toutefois, cela pourrait rapidement se résoudre. En effet, une recrue serait offerte sur un plateau à Andoni Zubizarreta. Alors que Naoufel Khacef aurait été proposé à l’OM, son agent a confirmé qu’une arrivée au Vélodrome était sa priorité. « Naoufel est un supporter marseillais depuis toujours et il rêve de jouer dans ce club. Si Marseille est intéressé, il n'ira nulle part ailleurs, c'est sa priorité », a-t-il assuré pour Le Phocéen avant d’interpeller Zubizarreta pour Khacef.

« On a plusieurs clubs de Ligue 1 intéressés… »