EXCLU - Mercato - Rennes : Offre de Cruz Azul pour Mendoza (Amiens)

Publié le 22 janvier 2020 à 19h00 par Alexandre Higounet

Après un club de Liga espagnole, le club mexicain de Cruz Azul vient de prendre position pour le transfert de l’attaquant d’Amiens, Stiven Mendoza.

Stiven Mendoza (27 ans), l’attaquant international colombien, suscite actuellement les intérêts. Comme le joueur arrive à un an et demi de la fin de son contrat, le club d’Amiens laisse en effet ouverte la porte à son transfert en cas de bonne offre. Comme révélé par le10sport.com, les dirigeants picards exigent au moins 5.5 millions d’euros, bonus non compris pour le transfert de Mendoza.

Mendoza va-t-il changer d’avis ?