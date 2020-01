Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud monte au créneau pour... Kevin Strootman !

Publié le 22 janvier 2020 à 22h00 par La rédaction

Alors qu’il fait partie des joueurs potentiellement sur le départ cet hiver, Kevin Strootman a vu son président Jacques-Henri Eyraud lui envoyer un message fort.

La crise qui a secoué l’OM ces derniers jours semble doucement toucher à sa fin. L’objet du litige concernait l’arrivée d’un nouveau conseiller, Paul Aldridge, censé faciliter les départs à Marseille alors qu’André Villas-Boas ne souhaiterait pas affaiblir son effectif. Et Kevin Strootman faisait partie des joueurs susceptibles de partir cet hiver. Toutefois, le président de l'OM Jacques-Henri Eyraud a envoyé un message fort en prenant la défense du Néerlandais.

« J’ai été très transparent avec Kevin Strootman. On compte sur lui »