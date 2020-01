Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour combien faudrait-il vendre Dimitri Payet ?

Publié le 24 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

Pour assainir les comptes de l’OM, plusieurs ventes sont à prévoir dans les mois à venir. Visiblement, un départ de Dimitri Payet ne serait pas à exclure. Pour combien faudrait-il alors le vendre ?

Avec l’arrivée de Paul Aldridge à l’OM, le spectre de nombreuses ventes sur la Canebière a fait son apparition. Dans les mois à venir, un grand ménage pourrait donc être à prévoir au sein de l’effectif d’André Villas-Boas, qui n’a pas caché son inquiétude à ce sujet. Quel joueur pourrait alors quitter l’OM ? Ce jeudi, L’Equipe a lâché une bombe annonçant que Dimitri Payet pourrait faire son retour à West Ham. « Je ne sais pas si c'est vrai, il faut être prêt si ça se confirme. Mais je ne pense pas que ça arrivera, on reste quand même dans l'attente », a d’ailleurs Villas-Boas à ce sujet devant les médias.

Payet pour renflouer les caisses de l’OM ?