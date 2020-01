Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle précision de taille sur l’avenir de Payet !

Publié le 24 janvier 2020 à 10h00 par G.d.S.S.

Alors que West Ham qui envisagerait de recruter Dimitri Payet en cette fin de mercato hivernal, l’OM n’aurait toujours pas reçu d’offre pour son milieu offensif.

Jeudi, L’Equipe révélait un intérêt de West Ham pour Dimitri Payet, dont le contrat court jusqu’en juin 2022 avec l’OM : « Payet intransférable ? Pour moi, oui. Et il le sait. On a une relation spéciale (…) Je ne sais pas si c'est vrai, il faut être prêt si ça se confirme. Mais je ne pense pas que ça arrivera, on reste quand même dans l'attente », indiquait ensuite André Villas-Boas en conférence de presse, n’excluant donc aucune possibilité dans le dossier Payet. Et dans ses colonnes du jour, L’Equipe apporte une nouvelle précision sur l’avenir du milieu offensif de l’OM…

Aucune offre formulée pour Payet ?