Mercato - OM : Villas-Boas a donné un coup de main pour le recrutement !

Publié le 24 janvier 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat l’été dernier, Alvaro Gonzalez beaucoup apprécié qu’André Villas-Boas le contacte directement au moment des négociations.

Disposant de moyens limités pour effectuer son recrutement l’été dernier, l’OM a notamment jeté son dévolu sur Alvaro Gonzalez qui est arrivé au club sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et au moment d’accélérer les négociations avec Villarreal et avec le défenseur central espagnol, André Villas-Boas a donné un petit coup de main à Andoni Zubizarreta. L’entraîneur de l’OM a joué un rôle décisif en contactant lui-même Gonzalez comme l’a confié le joueur jeudi dans un entretien accordé au quotidien AS.

« À mes yeux, c’était un plus »