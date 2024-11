Le Real Madrid en rajoute une couche après la polémique du Ballon d’Or

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’histoire retiendra donc que le Ballon d’Or 2024 est revenu à Rodri. Si le joueur de Manchester City a remporté l’Euro avec l’Espagne, il n’était pas pour autant le favori. Alors que le trophée semblait promis à Vinicius Jr, le Brésilien a fini 2ème. Cela a alors déclenché un scandale au Real Madrid, qui n’a finalement pas voulu se rendre à la cérémonie à Paris. Une polémique toujours vive au sein de la Casa Blanca et ce dimanche, Florentino Pérez est revenu dessus.

Intertitre 1

Le 28 octobre dernier, la cérémonie du Ballon d’Or s’est déroulée… sans la délégation du Real Madrid. A quelques heures de l’événement, le club espagnol avait pris la décision fracassante de ne pas se rendre à Paris. La raison ? Mis au courant que Rodri allait remporter le Ballon d’Or plutôt que Vinicius Jr ou même Dani Carvajal ou Jude Bellingham, le Real Madrid avait alors boycotté cette cérémonie pour protester contre ce scandale à ses yeux.

Mbappé au Real Madrid : Une «énorme erreur» est annoncée https://t.co/sOetW3wAEu pic.twitter.com/PpyExa5Nu0 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

« Rodri méritait un Ballon d’Or, mais pas celui-là »

Ce dimanche, Florentino Pérez a pris la parole lors de l’Assemblée Générale du Real Madrid. Evoquant différents thèmes, le président merengue est alors revenu sur la polémique du Ballon d’Or, faisant ainsi savoir : « Pour la première fois de l’histoire, l’UEFA organisait le trophée. Bien. En premier lieu, je veux faire savoir que Rodri est un très grand joueur. Ça n’a rien à voir avec lui. Je vais lire l’édito de Tuttosport : « Rodri mérite le Ballon d’Or, mais pas celui-ci. L’an passé, City a fait le triplé, il a marqué, mais il n’est pas arrivé sur le podium. Ils ont voulu compenser ». Je suis d’accord. (…) Rodri a tout notre soutien, il méritait un Ballon d’Or, mais pas celui-là. Ça devait être pour un joueur du Real Madrid. Le favori était Vinicius, mais ça aurait pu être pour notre capitaine, Carvajal. Ou même Bellingham. C’est très difficile à expliquer. Il y a des choses surprenantes ».

« Le Ballon d'Or doit être un trophée indépendant et voté par des personnes reconnues »

Florentino Pérez a ensuite expliqué : « Le communiqué de l’UEFA… souligne que son entrée n’a eu aucun impact sur le système de vote. Je vais vous le dire, ils ont changé le système de vote (de 5 à 10 joueurs) et aussi le nombre de points (de 6 à 15). Sans la Namibie, l’Ouganda, l’Albanie, la Finlande, Vinicius aurait gagné le Ballon d’Or. Et en plus, ces pays n’ont donné aucun vote à Vinicius (rires). Aucun (rires). Au moins, le journaliste finlandais a démissionné et a déclaré qu'il ne ferait plus partie du jury. J’apprécie. (…) Il faudrait demander à l'organisation quels sont les critères, mais il est clair qu'elle peut faire ce qu'elle veut, gratuitement. Je demanderais à France Football et à L'Équipe s'il est judicieux de s'associer dès maintenant à l'UEFA. Le Ballon d'Or doit être un trophée indépendant et voté par des personnes reconnues ».