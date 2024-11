Mercato : Sampaoli va faire la même victime qu'à l'OM ?

Arnaud De Kanel

Jorge Sampaoli a sa propre philosophie de jeu et il est prêt à tout pour la mettre en place. A l'OM, il n'avait pas hésité à mettre Steve Mandanda sur le banc afin de titulariser Pau Lopez, plus à l'aise avec ses pieds. Ironie du sort, l'Argentin retrouve la légende olympienne avec le Stade Rennais et il pourrait encore le mettre sur le banc.

Ce dimanche face au LOSC, Jorge Sampaoli dirigera son premier match à la tête du Stade Rennais. L'entraineur argentin se sait particulièrement attendu après le début de saison catastrophique des Bretons. Il tentera d'imposer sa patte le plus rapidement possible et cela pourrait logiquement faire des victimes.

Sampaoli avait mis Mandanda sur le banc à l'OM

Jorge Sampaoli veut contrôler le jeu et cela démarre du gardien de but. A l'OM, il avait réclamé la venue d'un portier à l'aise avec ses pieds, reléguant ainsi la légende Steve Mandanda sur le banc. Et voilà qu'il pourrait récidiver à Rennes.

Bis repetita à Rennes ?

D'après les informations de L'Equipe, il n'est pas exclu que Jorge Sampaoli entame une réflexion sur Steve Mandanda dans les prochaines semaines. L'Argentin pourrait se questionner dès cet hiver ou attendre l'été prochain. Pourtant, il semblait que tout s'était arrangé entre les deux hommes. « Concernant Steve, c’est quelqu’un que je connais très bien. C’est une légende. Je pense que c’est un bon capitaine et il le sera sûrement. Steve est un gardien courageux, qui possède un bon jeu au pied et qui comprend très bien le jeu », a confié l'ancien coach de l'OM à son arrivée. Affaire à suivre...