Mbappé en dépression ? Le Real Madrid répond cash

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines, rien ne va plus pour Kylian Mbappé. En difficulté sur le terrain, l’attaquant de 25 ans n’est pas épargné par les polémiques non plus. Des rumeurs ont alors évoqué une potentielle dépression pour l’ancien du PSG. Mais le Real Madrid ne croit pas qu’il souffre d’un tel problème mental.

En signant au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé pensait y vivre des jours heureux. Mais finalement, rien ne se passe comme prévu pour le champion du monde 2018. En difficulté sur le terrain malgré ses 8 buts en 16 matchs, l’attaquant de 25 ans n’est pas épargné par les polémiques en ce moment. Accusé de viol en Suède, Mbappé est également critiqué pour ses absences en équipe de France et son litige avec le PSG pour ses 55M€.

Le Real Madrid ne croit pas en une dépression de Mbappé

De ce fait, des rumeurs ont évoqué une éventuelle dépression dont souffrirait Kylian Mbappé et qui expliquerait ses problèmes du moment. Mais comme le rapporte Relevo, le Real Madrid ne penserait pas que l’international français soit victime d’un tel problème mental. Les Merengue pencheraient plutôt pour une crise de confiance, l’ancien du PSG n’ayant plus marqué depuis le 19 octobre dernier.

Ancelotti garde confiance en lui !

Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé saura relancer la machine dès ce dimanche contre Leganés. Carlo Ancelotti garde en tout cas espoir, tout comme les dirigeants du Real Madrid. Dans les coulisses, les Merengue estimeraient même que son absence en équipe de France en novembre lui aura au moins permis de recharger pleinement les batteries. À suivre...