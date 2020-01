Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De Jong en rajoute une couche sur l’arrivée de Setién !

Publié le 24 janvier 2020 à 16h30 par A.D.

Décrié depuis le début de saison, Ernesto Valverde a été remplacé par Quique Setién. Frenkie de Jong s’est livré sur l’arrivée de l’ancien du Betis.

Ernesto Valverde a dû céder sa place à Quique Setién. Auteur d’une première partie de saison en dents de scie, le coach de 55 ans a été remercié par la direction du FC Barcelone. Pour le remplacer, les têtes pensantes catalanes ont opté pour Quique Setién. Lors d’un entretien accordé à Sport.es , Frenkie de Jong a jugé l’arrivée de l’ex-entraîneur du Betis.

«Normalement quand vous changez d’entraineur, ce n’est pas bon signe»