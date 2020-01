Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo proche de boucler son transfert ?

Publié le 24 janvier 2020 à 11h15 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé comme étant une piste chaude du PSG pour cet hiver, Emre Can devrait finalement prendre la direction du Borussia Dortmund.

Grand absent de la liste des joueurs qualifiés en Ligue des Champions du côté de la Juventus et alors qu’il n’entre pas du tout dans les plans de Maurizio Sarri, Emre Can devrait quitter la Vieille Dame cet hiver. Le milieu de terrain allemand, annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers mois, semblait être l’une des options prioritaires de Leonardo sur le marché des transferts. Mais Emre Can devrait finalement opter pour une autre destination…

Emre Can vers Dortmund ?