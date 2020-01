Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le dossier Allan ?

Publié le 24 janvier 2020 à 14h45 par G.d.S.S.

Annoncé depuis plus de six mois dans le viseur du PSG, Allan aurait réclamé un bon de sortie à Naples et serait très attiré par la perspective d’un transfert au Parc des Princes.

Toujours à la recherche d’une pure sentinelle à laquelle il n’a toujours pas eu droit depuis sa nomination sur le banc du PSG, Thomas Tuchel apprécierait notamment le profil d’Allan. Le milieu de terrain brésilien de Naples est annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur de Leonardo, et ce dossier pourrait sérieusement s’accélérer dans les prochains jours puisqu’Allan envisagerait de claquer la porte de son club.

Allan voudrait changer de club !

Le journaliste italien Nicolo Schira révèle ce vendredi qu’Allan aurait fait part à la direction du Napoli de son envie de partir. D’ailleurs, le milieu de terrain brésilien serait très attiré par l’idée d’un départ vers le PSG, un club qu’il souhaiterait rejoindre depuis l’été dernier au moment des premiers contacts avec Leonardo. Reste à savoir si le directeur sportif du PSG parviendra cette fois-ci à convaincre Naples…