Mercato - PSG : Leonardo sur le point réaliser un joli coup avec Kurzawa ? La réponse !

Publié le 25 janvier 2020 à 7h45 par B.C.

Vendredi soir, L'Équipe et plusieurs médias italiens ont annoncé des négociations avancées entre le PSG et la Juventus pour un échange comprenant Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio. Une possibilité confirmée par une source proche des Italiens, mais rien ne serait bouclé pour autant.

Alors que le contrat de Layvin Kurzawa prend fin à l'issue de la saison avec le PSG, Leonardo tenterait de placer le latéral gauche français à la Juventus afin de récupérer Mattia De Sciglio en échange. Une information révélée par L'Équipe ce vendredi soir et confirmée dans la foulée par plusieurs médias italiens, dont Sky Sports , annonçant que les négociations étaient très bien avancées. De quoi laisser peu de doute sur l'issue de ce dossier, mais rien ne serait encore bouclé pour autant.

L'échange Kurzawa-De Sciglio est « une possibilité »