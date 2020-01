Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un plan pour Lucas Paqueta

Publié le 25 janvier 2020 à 6h00 par T.M.

Au PSG, Leonardo semble vouloir recruter Lucas Paqueta. Et le directeur sportif pourrait bien avoir un plan en tête.

Plus que quelques jours avant la fermeture du mercato hivernal. Et pour le moment, le PSG n’a pas bougé, mais Leonardo voudrait toujours recruter un milieu de terrain. Pour cela, le directeur sportif parisien voudrait se tourner vers le Milan AC et Lucas Paqueta. Leonardo arrivera-t-il à trouver un accord d’ici la fin du mois de janvier ? La solution pourrait avoir été trouvée.

Un joueur dans la balance ?

Dans quelques jours, Lucas Paqueta pourrait donc quitter le Milan AC pour le PSG. Mais pour régler cela, un joueur de Thomas Tuchel pourrait bien faire le chemin d’inverse. Selon Tuttosport, Leandro Paredes, Julian Draxler ou encore Ander Herrera pourraient être dans la balance. Suffisant pour trouver un accord avec le Milan AC ?