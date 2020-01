Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant de L1 pour remplacer Cavani ? La réponse !

Publié le 25 janvier 2020 à 4h45 par A.M.

En quête d'un avant-centre dans le cas où Edinson Cavani venait à quitter le PSG, Leonardo n'a toutefois entamé aucun contact avec Islam Slimani.

D'ici la fin du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain pourrait connaître de gros changements. En effet, Edinson Cavani a réclamé son départ du PSG et ferait le forcing pour rejoindre l'Atlético de Madrid. Une situation qui force Leonardo a prospecter sur le marché afin de dénicher un nouvel avant-centre dans le cas où le Matador quittait Paris. Dans cette optique, Foot Mercato a révélé l'existence de contact avec Islam Slimani.

Pas d'intérêt pour Slimani

Toutefois, comme révélé par Le 10 Sport, le PSG s'est absolument pas renseigné auprès de l'entourage de l'attaquant algérien qui traverse une période délicate à l'AS Monaco. En revanche, toujours selon nos informations l'Inter Milan, Manchester United et Tottenham sont bien intéressés à l'idée d'obtenir le prêt d'Islam Slimani, qui appartient toujours à Leicester et qui souhaite quitter l'AS Monaco d'ici le 31 janvier.