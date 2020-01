Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Déjà des complications pour cet ancien du PSG ?

Publié le 24 janvier 2020 à 18h30 par A.M.

En quête d'un avant-centre avant la fin du mercato d'hiver, l'ASSE surveille Jean-Kevin Augustin (AS Monaco). Mais ce dossier s'annonce compliqué compte-tenu des finances stéphanoises.

« On reste à l’affût même si on n’a pas de marge financière. Pour certains postes ça peut être tendu s’il n’y a pas mouvements au mercato, mais c’est comme cela. Le problème est que le groupe n’était pas équilibré dès le départ ». Conscient de la situation financière de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel ne s'attend pas à d'énormes mouvements d'ici le 31 janvier. Toutefois, l'arrivée d'un attaquant est toujours attendue par l'entraîneur de l'ASSE après le départ de Robert Beric.

Les Verts doivent vendre avant de penser à Augustin