Clash avec les arbitres : Le Real Madrid se fait démolir !

Ce samedi soir à Séville, le Real Madrid est censé affronter le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi. Cependant, alors que l’arbitre de la rencontre a fondu en larmes face à la presse face à de grosses accusations madrilènes à son égard, les Merengue songent à ne pas prendre part à ce choc ! De quoi provoquer la colère du président de la Liga Javier Tebas.

Un enchaînement surréaliste. Censé arbitré la finale de la Coupe du Roi opposant le Real Madrid au FC Barcelone ce samedi soir (22h), Ricardo De Burgos Bengoetxea a fondu en larmes ce vendredi en conférence de presse. La raison ? Une pression de la part du club madrilène, et notamment du président Florentino Perez, qui estimaient que ce dernier n’était pas assez qualifié pour arbitrer une telle rencontre. « Lorsque votre fils va à l’école et qu’on lui dit que son père est un voleur, c’est très perturbant. Le jour où je partirai, je veux que mon fils soit fier de ce qu’a été son père et de ce qu’est l’arbitrage, qui nous a donné beaucoup de valeurs », a notamment déploré en larmes l’officiel espagnol.

« Ce n’est pas du football, c’est du contrôle de pouvoir »

Vexé par les affirmations de Ricardo De Burgos Bengoetxea, le Real Madrid a décidé de boycotter la conférence de presse à Séville. D’après plusieurs sources, le club madrilène envisage même de ne pas prendre part à cette finale de Coupe du Roi ! Une situation qui déplaît fortement à Javier Tebas. « Ce n’est pas du football, c’est du contrôle de pouvoir. Il n’aime pas Tebas parce qu’il ne fait pas ce qu’il veut. Il n’aime pas Ceferin parce qu’il ne fait pas ce qu’il veut. Il n’aime pas Louzán parce qu’il ne fait pas ce qu’il veut. Il n’aime pas les commentateurs de télévision parce qu’ils ne disent pas ce qu’il veut. Ils ne veulent pas que la réforme de l’arbitrage avance parce que ce n’est pas ce qu’il veut », a écrit le président de la Liga sur X ce vendredi.

« Il n’est pas en désaccord, il punit. Il ne veut pas améliorer le football, il veut son football »

« Et maintenant, après les déclarations des arbitres – lassés du harcèlement constant de Real Madrid TV – il répond comme il sait le faire : Suspendre la conférence de presse. Il ne s’entraîne pas à la Cartuja. Il méprise les actes officiels de la finale de la Coupe. Il laisse filtrer qu’il ne se présentera pas à la finale de la Coupe. Quelle peau de chagrin. Il ne proteste pas, il fait pression. Il ne se plaint pas, il menace. Il n’est pas en désaccord, il punit. Il ne veut pas améliorer le football, il veut son football. Et le plus grave n’est pas qu’il essaie. Le plus grave, c’est que beaucoup le permettent, y consentent et l’aident », conclut Javier Tebas.