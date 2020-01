Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La stratégie payante de Leonardo dans deux dossiers chauds !

Publié le 25 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

Contrairement à Antero Henrique, Leonardo décide de laisser les jeunes joueurs à disposition de Thomas Tuchel même s'ils n'ont pas signé leur premier contrat professionnel. Une stratégie qui pourrait s'avérer payante. Explications.

« On a une politique différente. On a fait jouer des jeunes de 17 ans avec six mois de contrat (...) On a fait jouer Tanguy en Ligue des champions et Aouchiche en Ligue 1, avec la possibilité de les perdre dans six mois. On l’a fait parce qu’on y croit. Mais je pense que le règlement doit changer, pour avoir la possibilité d’un projet plus long ». Comme l'a récemment expliqué Leonardo, le PSG met tout en oeuvre afin de convaincre Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche de signer leur premier contrat professionnel avec leur club professionnel. Il faut dire que malgré leur situation contractuelle, les deux jeunes parisiens ont du temps de jeu.

Les dossiers Kouassi et Aouchiche en bonne voie ?