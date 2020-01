Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé promis à un transfert colossal au Real Madrid ?

Publié le 25 janvier 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid ferait de Kylian Mbappé l’une de ses cibles prioritaires pour l’été prochain, le club merengue aurait un gros plan pour convaincre le PSG de lui céder.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé (21 ans) figurerait sur la short-list du Real Madrid depuis plusieurs années, le club de Zinedine Zidane devrait revenir à la charge pour attirer l’attaquant du PSG. D’ailleurs, la presse espagnole a apporté de nouvelles révélations troublantes sur les intentions du Real Madrid, qui aurait trouvé un moyen de mettre la pression sur le PSG dans le dossier Mbappé.

Mbappé vers le Real en 2021 ?