Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un énorme coup avec… Aubameyang !

Publié le 25 janvier 2020 à 8h15 par A.M.

Afin d’anticiper l’éventuel départ d’Edinson Cavani, Leonardo continue de prospecter sur le marché afin de lui trouver un successeur. Dans cette optique, le PSG aurait contacté l’entourage de Pierre-Emerick Aubameyang.

L’avenir d’Edinson Cavani ne semble plus s’écrire du côté du Paris Saint-Germain. En effet, le Matador a demandé à partir comme l’a récemment révélé Leonardo, et l’Atlético de Madrid semble faire le forcing afin de récupérer le buteur uruguayen dès cet hiver, à six mois de la fin de son contrat du PSG. Par conséquent, le club de la capitale s’est mis en quête d’un nouvel avant-centre et les noms de Luka Jovic, Krzysztof Piątek et Kevin Gameiro ont récemment circulé.

Le PSG contacte l’entourage d’Aubameyang