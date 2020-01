Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle sera la première recrue hivernale de Leonardo ?

Publié le 25 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

À quelques jours de la fermeture du mercato hivernal, plusieurs joueurs sont annoncés du côté du PSG. Mais selon vous, quelle sera la première recrue de Leonardo ?

Dernière ligne droite dans ce mercato hivernal, et le PSG s'active sur tous les fronts. Ce vendredi, plusieurs médias ont annoncé l'existence de négociations avancées entre le PSG et la Juventus pour un échange comprenant Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio. Un intérêt pour l'international italien qui n'est pas nouveau puisque Leonardo avait déjà tenté de l'enrôler au cours des derniers jours du mercato estival. Le PSG pourrait donc faire un gros coup à quelques mois de la fin de contrat du latéral gauche français, mais un autre dossier est actuellement brûlant au sein du club de la capitale.

De Sciglio, Paqueta, Piatek... Quelle sera la première recrue du PSG ?