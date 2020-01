Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel à la base du départ de Kurzawa ?

Publié le 25 janvier 2020 à 19h45 par A.C.

Layvin Kurzawa, annoncé tout proche de la Juventus, serait conscient de ne plus avoir sa place au sein du Paris Saint-Germain.

C’est un coup assez surprenant, que pourrait boucler Leonardo en cette fin de mercato hivernal. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a offert un échange entre Mattia De Sciglio et Layvin Kurzawa avec la Juventus. Le premier sevrait arriver au PSG au cours des prochains jours, tandis qu’un contrat de quatre ans attendrait déjà Kurzawa à Turin, où il sera le remplaçant d’Alex Sandro.

Kurzawa sait que Tuchel ne compte pas sur lui