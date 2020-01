Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kurzawa déjà sous pression à la Juventus ?

Publié le 25 janvier 2020 à 15h15 par A.C.

Les dirigeants de la Juventus semblent avoir un plan précis afin de relancer Layvin Kurzawa, qui traverse une période délicate au Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons.

En 2015, Layvin Kurzawa est arrivé au Paris Saint-Germain avec l’étiquette de grand espoir. Pourtant, le latéral gauche n’a jamais vraiment confirmé sur la durée au PSG et a affiché un niveau très en deçà de qu’il a pu montrer à l’AS Monaco. Entre écarts extraspotifs, mauvaise hygiène de vie et blessures récurrentes, Kurzawa s’est peu à peu retrouvé en marge du groupe parisien.

La Juventus veut retrouver le vrai Kurzawa