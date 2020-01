Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le premier gros coup de Leonardo cet hiver se confirme !

Publié le 25 janvier 2020 à 8h45 par H.G. mis à jour le 25 janvier 2020 à 8h51

Alors que plusieurs médias ont annoncé ce vendredi que Leonardo travaillait sur un échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio, le deal serait plus proche que jamais de se concrétiser.

En fin de contrat au PSG en juin prochain, Layvin Kurzawa pourrait finalement quitter le club de la capitale dans les prochains jours avant la fin du mercato hivernal. En effet, d’après plusieurs médias italiens et français, Leonardo travaillerait avec la Juventus pour un échange entre le latéral français et Mattia De Sciglio, annoncé de longue date dans le viseur du directeur sportif brésilien depuis son retour à Paris l’été dernier. Et à en croire les dernières informations venues de l’autre côté des Alpes, le PSG et les Bianconeri seraient tout proches de conclure le deal et auraient même d’ores et déjà tout bouclé avec les deux joueurs.

Mattia De Sciglio va s’engager au PSG jusqu’en 2024 !