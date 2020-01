Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offre de 80M€ dégainée pour cet attaquant de Ligue 1 ?

Publié le 25 janvier 2020 à 19h00 par A.D.

Pour pallier l’absence de Luis Suarez, blessé, le Barça voudrait recruter Wissam Ben Yedder. Le club catalan aurait même déjà proposé 80M€ pour le buteur de l'AS Monaco.

Le Barça aurait déjà frappé pour Wissam Ben Yedder. Alors que Luis Suarez manquera plusieurs semaines de compétitions, le FC Barcelone aurait l’intention de recruter un nouvel avant-centre. Ainsi, selon les dernières informations de Sport , la direction blaugrana aurait coché le nom de Wissam Ben Yedder. Et il semblerait que le Barça soit déjà passé à l’action pour le buteur de l’AS Monaco.

Un assaut à 80M€ pour Wissam Ben Yedder ?