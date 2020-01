Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Kylian Mbappé est envoyé à… Liverpool !

Publié le 25 janvier 2020 à 18h45 par A.D.

Ancien coéquipier de Kylian Mbappé à l’AS Monaco, Fabinho défend aujourd’hui les couleurs de Liverpool. Le milieu de terrain brésilien s’est prononcé sur un éventuel transfert du numéro 7 du PSG chez les Reds.

Kylian Mbappé a-t-il un avenir à Liverpool ? Fabinho s’est posé la question. Lors de ses débuts en tant que professionnel, le champion du monde français évoluait à l’AS Monaco aux côtés de Fabinho. Aujourd’hui, Kylian Mbappé et le milieu de terrain brésilien ont tous les deux pris leur envol, le premier au PSG et le second à Liverpool. Lors d’un entretien accordé à Sport Bible , Fabinho s’est imaginé cohabiter avec Kylian Mbappé chez les Reds de Jürgen Klopp.

«Il améliorerait n’importe quelle équipe»