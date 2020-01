Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé aurait choisi le Real Madrid !

Publié le 24 janvier 2020 à 15h45 par G.d.S.S.

Constamment annoncé dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé se serait même vu conseiller par son avocat de ne pas prolonger au PSG pour faciliter son transfert.

« Mes idoles ? Quand j'étais enfant, c'était Zidane. Si vous êtes un garçon et que vous êtes français, votre idole est Zidane », confiait récemment Kylian Mbappé, affichant ainsi son admiration pour Zinedine Zidane. Des déclarations qui paraissaient anodines, et pourtant, l’entraîneur du Real Madrid tenterait plus que jamais de déloger Mbappé du PSG et en ferait l’une de ses grandes priorités. Et alors que la presse espagnole annonce que le Real Madrid pourrait attendre 2021 pour tenter de recruter Mbappé, l’entourage du jeune phénomène du PSG se mêlerait au dossier.

L’avocat de Mbappé lui conseillerait de ne pas prolonger