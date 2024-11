XV de France : «Des problèmes» annoncés pour Galthié, Ntamack concerné

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le XV de France, cette tournée automnale aura donc été parfaite avec donc 3 victoires 3 matchs, dont notamment face à la la Nouvelle-Zélande. A l’heure de faire les bilans et de distribuer les bons points, les regards se tournent notamment vers Thomas Ramos, excellent comme demi d’ouverture. Et voilà que cela risque de poser un sérieux casse-tête Fabien Galthié pour la suite puisqu'il ne faut pas oublier Romain Ntamack notamment.

Alors qu’on connait déjà les qualités de Thomas Ramos en tant qu’arrière, le joueur du Stade Toulousain a évolué comme demi d’ouverture avec le XV de France pendant cette tournée automnale. Préféré donc à Matthieu Jalibert et profitant également de l’absence de Romain Ntamack, celui qui a fait la paire avec Antoine Dupont a livré de très grosses performances, qui ne sont clairement pas passées inaperçues. Cela a alors immédiatement soulevé un débat pour l’avenir du XV de France : qui sera le demi d’ouverture à l’avenir ? Outre Thomas Ramos, Romain Ntamack va revenir et il ne faut également pas totalement écarter Matthieu Jalibert.

« Il va poser des problèmes à Fabien Galthié »

C’est un gros casse-tête en prévision donc pour Fabien Galthié avec ce poste de demi d’ouverture du XV de France. A ce propos, Olivier Magne, ancien international français, a d’ailleurs confié pour Sud Ouest : « Avec Romain Ntamack, on a deux – voire trois – excellents ouvreurs. Je ne pense pas que la porte soit définitivement fermée pour Matthieu Jalibert. Il va de toute manière réaliser une belle saison avec Bordeaux. Pour autant, si je me fie aux discussions dans l’environnement du rugby, beaucoup préfèrent voir Thomas Ramos en 10. Avec ce qu’il a montré lors de ces derniers matchs, il va poser des problèmes à Fabien Galthié ».

« De très belles perspectives stratégiques »

« Je trouve que ça offre de très belles perspectives stratégiques. En fonction des adversaires, il pourra choisir l’ouvreur susceptible d’amener l’équipe de France à gagner. Ce sont des problèmes de riche. On ne va pas se plaindre de ça », a développé Olivier Magne à propos de ce poste de demi d’ouverture.