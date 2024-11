Transferts : Un international français refuse des cadors pour l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2017, Dimitri Payet refusait de rejoindre un club plus huppé pour signer à l'OM. Le milieu de terrain international français avait fait le choix du cœur et avait privilégié un retour aux sources. Aujourd'hui à Vasco de Gama au Brésil, l'ancien international français a justifié cette décision, qui lui a permis de s'inscrire dans l'histoire de la formation marseillaise.

L’histoire de Dimitri Payet avec l’OM s’est construite en deux parties. La première étape a eu lieu en 2013 lorsque le milieu de terrain rejoignait le club marseillais pour un peu moins de 9M€. Le joueur y restera deux ans. Tenté par un départ en Premier League, il prenait la décision de s’engager avec West Ham. Le mariage avait Slaven Bilic a tenu toutes ses promesses. Pendant deux ans, Payet secouait les défenses de Premier League et la porte des plus grandes équipes du continent s’ouvrait à ses pieds. Mais contre toute attente, le joueur signait son retour à l’OM.

Payet évoque un « choix familial »

Aujourd’hui à Vasco de Gama au Brésil, Payet a justifié son retour à Marseille en 2017. « A un moment donné, il y a des choix qu’un homme doit faire. Et mon devoir c’était de rentrer à Marseille pour ma famille parce que c’était le meilleur choix. Je pense qu’à un moment donné, le football c’est toute ma vie, mais s’il y a bien quelque chose qui est au-dessus, c’est ma famille. Ce choix était purement familial, je ne le regrette en aucun cas » a déclaré le joueur au cours d’un entretien accordé à la Chaîne L’Equipe.

Il ne regrette rien

Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et le parcours de Payet a pris fin en 2023 sur une séparation forcée. Malgré ce divorce, le joueur ne regrette aucunement son choix. « J’ai passé ensuite des années merveilleuses à Marseille. C’est quelque chose que j’assume entièrement et pleinement » a confié l’ancien international tricolore, qui n’aura donc connu que deux clubs étrangers : West Ham et Vasco de Gama.