«Il ne manquera à personne», Riolo clashe un joueur de l’OM !

Arnaud De Kanel

Malgré 227 matchs disputés sous le maillot du PSG, Adrien Rabiot prenait la décision de rejoindre l'OM au mois de septembre. Un choix critiqué et par défaut selon certains observateurs. Daniel Riolo trouve que Rabiot ne sera jamais un «top joueur» et qu'il ne manquera à personne quand il raccrochera les crampons.

Adrien Rabiot a fait frissonner les supporters de l'équipe de France face à l'Italie en inscrivant un doublé. Pas de quoi faire changer d'avis Daniel Riolo qui n'accroche toujours pas avec le profil du joueur de l'OM. Selon lui, Rabiot n'est qu'un joueur moyen.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

«Il ne changera jamais»

« Qu'il continue sa carrière de yaourt nature, de toute façon, c'est son destin. La plupart du temps il aura 5 ou 6/10 : 5 en cas de défaite et 6 en cas de victoire. De temps en temps, il aura 7. Il ne changera jamais, et il ne fera jamais rien de plus dans sa vie. Il ne sera jamais ni un top joueur ni dans un top club quand le club sera au top. Il sera à la Juventus quand elle sera pas bien. Il sera au PSG quand ils ne vont jamais aller loin en Ligue des Champions. Il sera à l'OM quand l'OM ne sera pas en Coupe d'Europe », a lancé l'éditorialiste sur RMC dimanche soir, avant de poursuivre.

«Quand Rabiot arrêtera sa carrière, il ne manquera à personne»

« Ce n'est pas un mauvais joueur, c'est un joueur moyen. Quand Rabiot arrêtera sa carrière, il ne manquera à personne, il n'y pas d'affect, pas d'attache avec ce joueur-là. Avec lui, il n'y a rien », a ajouté Daniel Riolo, encore une fois très critique à l'égard d'Adrien Rabiot.