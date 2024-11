Le boss du Real Madrid se fait tacler en Espagne !

Jean de Teyssière

Samedi, Florentino Pérez a fait un grand discours lors de l’assemblée générale du Real Madrid. Le président du club madrilène n’y est pas allé de main morte et a critiqué la Ligue de football espagnole notamment sur le volet financier. Une critique qui n’a pas plu du tout à Javier Tebas, le président de la Liga.

Lors de l’assemblée générale du Real Madrid, Florentino Pérez a déplore la santé financière de la Liga : « La dernière vente des droits en 2021 a donné des résultats décevants, pires que ceux du cycle précédent, surtout si l'on tient compte de l'inflation. Sans aller plus loin, le Real Madrid a gagné, au cours de la dernière saison, pratiquement le même montant des droits audiovisuels de la Laliga qu'il y a dix ans. Les clubs espagnols sont en crise et l'opération avec CVC n’a fait qu'aggraver la situation. »

Primera mentira de las que afecta a Laliga, (continuaran)

Florentino tu metiste la mano en el anteproyecto que se llevó al Consejo de Ministros. Ese anteproyecto simplemente reconocía lo que los tribunales de justicia ya habían dictado como derechos de LaLiga en sentencias… pic.twitter.com/5gwXFiI3zm — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 24, 2024

«Personne ne le soutient»

Sur son compte X, Javier Tebas a tenu à défendre ses choix et a critiqué le discours du président du Real Madrid : « Après avoir écouté Florentino Pérez à l'assemblée, je continue de voir en lui ce caractère "messianique" du sauveur du football que, paradoxalement, personne ne soutient. Vendredi 22 novembre dernier, lors de l'assemblée de la Liga, certaines de leurs critiques à l'égard de notre organisation ont été abordées. Celles-ci ont été défendues avec véhémence mais après un débat sérieux et un vote secret, il n'a obtenu que 3 voix sur 42 possibles. Pour lui, tout va mal et seules ses idées sont bonnes. »

«Pérez n’accepte pas que le succès collectif ne dépende pas du Real Madrid»

« La réalité est bien différente, le club (le Real Madrid) a augmenté ses revenus, tout comme le FC Barcelone. Ce que Florentino Pérez ne semble pas accepter, c’est que la vente centralisée des droits TV a permis aux autres clubs de bénéficier de l’extraordinaire croissance du football espagnol, qui a augmenté ses revenus, argumente Tebas. Florentino Pérez n’accepte pas que le succès collectif ne dépende pas uniquement du Real Madrid. »