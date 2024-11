Succession de Mbappé : Le vestiaire valide le choix du PSG !

Axel Cornic

Depuis le départ de Kylian Mbappé, au Paris Saint-Germain on clame haut et fort avoir décidé de faire un virage à 180° pour les prochaines années. Terminé l’empilement de stars comme on a pu le voir par le passé, la priorité est désormais donnée au collectif, avec l’arrivée de plusieurs jeunes talents à développer. Et ça semble avoir fait son effet en interne...

Tout le monde s’attendait à ce que le PSG recrute une ou deux stars cet été, pour oublier le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Ce n’est pas ce qui est arrivé, puisqu’à Paris on assure avoir changé de projet ! La priorité est désormais donnée à la construction d’un collectif solide, dirigé par un Luis Enrique devenu le véritable patron du sportif.

« On sent dans quel sens le projet va »

Si pour le moment le résultat n’est pas parfait, les joueurs semblent convaincus par la nouvelle direction prise par le PSG et c’est le cas de Vitinha. « Ça se voit dans le discours du président et du coach, des types de joueurs qui sont venus. On sent dans quel sens le projet va » a expliqué le milieu parisien.

« Toute l'équipe est bien connectée avec ce projet »

« Moi, j'aime bien ce type de projet. Toute l'équipe est bien connectée avec ce projet » a assuré Vitinha, qui était présent ce lundi en conférence de presse. Reste à voir si cela portera ses fruits, avec le PSG qui joue une grande partie de son avenir européen face au Bayern Munich, en Ligue des Champions.