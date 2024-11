Rabiot clashe le PSG, Riolo lui met très cher !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La sortie médiatique d’Adrien Rabiot sur le PSG au micro de Téléfoot dimanche a fait couler beaucoup d’encre, puisque le milieu de terrain de l’OM n’a pas hésité à clasher ses anciens supporters. Daniel Riolo s’est lâché à ce sujet dimanche soir dans l’After Foot et n’a pas manqué de charger Rabiot.

Pur produit issu du centre de formation du PSG, Adrien Rabiot (29 ans) avait déchaîné les passions une première fois en septembre dernier en s’engageant avec l’OM. Un choix de carrière vécu comme une trahison par les supporters parisiens, à qui Rabiot a sèchement répondu dimanche au micro de Téléfoot : « Quand j’étais au PSG on ne m’a rien donné. On ne m’a pas fait de cadeau. On n’a pas été plus que ça derrière moi (…) Quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Il faut arrêter l’hypocrisie », a lâché le joueur de l’OM. Des propos qui ont fait grand bruit.

Un renfort arrive au PSG, il prépare du lourd https://t.co/pH20VWQQJk pic.twitter.com/xwrMzZPbLN — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« Ça a toujours été un mercenaire »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport dimanche soir, Daniel Riolo a dézingué Rabiot en guise de réponse : « Il veut quoi Rabiot ? Il a joué au PSG, il a fait son nombre de matchs. Quand il méritait d'être titulaire, et il l'a beaucoup été. Je ne comprends pas, il reproche aux gens éventuellement de chouiner ou lui-même est en train de chouiner ? Que ça ait contrarié et qu'il soit passé pour un traitre en faisant ça, pardon, mais il va pas être surpris. Il va pas se mettre à ressentir une injustice dans ce traitement. Dans n'importe quel pays du monde, si tu fais le passage entre deux clubs de ce genre là, tu prends beaucoup plus, mais beaucoup plus que ce qu'il a pris là. Donc je ne sais même pas pourquoi il en parle en fait. Il a fait son choix de vie, qu'il fasse son choix de vie, de toute façon, ça a toujours été un mercenaire, qui n'est attaché à rien. Il est attaché à sa petite personne et à sa petite carrière », lâche l’éditorialiste de RMC.

« Qu’il continue sa carrière de yaourt »

« Au PSG, il a plutôt été bien traité. Les supporters l'aimaient bien. Après, il y a un moment où il a été moins bon, et la concurrence était rude. A un moment où il fallait lui faire la place, on a même demandé à Matuidi de s'en aller. Je ne pense pas qu'il puisse se plaindre de quoi que ce soit. Qu'il continue sa carrière de yaourt nature, de toute façon, c'est son destin. La plupart du temps il aura 5 ou 6/10 : 5 en cas de défaite et 6 en cas de victoire. De temps en temps, il aura 7. Il ne changera jamais, et il ne fera jamais rien de plus dans sa vie. Il ne sera jamais ni un top joueur ni dans un top club quand le club sera au top. Il sera à la Juventus quand elle sera pas bien. Il sera au PSG quand ils ne vont jamais aller loin en Ligue des Champions. Il sera à l'OM quand l'OM ne sera pas en Coupe d'Europe. Ce n'est pas un mauvais joueur, c'est un joueur moyen », poursuit Riolo, très remonté contre Adrien Rabiot et ses propos sur le PSG.