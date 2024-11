Wembanyama : Après le flop aux JO, Gobert lâche ses explications

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, lors des Jeux Olympiques, l’équipe de France de basket a remporté la médaille d’argent, s’inclinant en finale face aux Etats-Unis de LeBron James et Stephen Curry. Pour cet événement, on attendait beaucoup de l’association entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert chez les Bleus. Mais voilà que ce duo n’a clairement pas eu le rendement escompté. Comment expliquer cela ? Gobert a livré son avis.

Incroyable avec les Spurs pour sa première année en NBA, Victor Wembanyama avait répondu présent avec l’équipe de France de basket pour disputer les Jeux Olympiques cet été. Alors qu’on avait craint le pire à un moment pour les joueurs de Vincent Collet, ils ont finalement réussi à aller jusqu’en finale. C’est là que sont arrivés les Etats-Unis de LeBron James et Stephen Curry. La France s’est alors contentée de la médaille d’argent au terme d’un tournoi où il y a eu quelques bémols. Ça a notamment été le cas de l’association entre Wembanyama et Rudy Gobert. Entre les deux géants français, ça n’a pas fonctionné.

« Toutes les belles choses prennent du temps et je pense qu'on en a manqué »

Pourquoi ça a fait un flop aux JO entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert ? La question a été posée à ce dernier. Dans des propos accordés à La Tribune, le joueur de Timberwolves a alors confié : « Toutes les belles choses prennent du temps et je pense qu'on en a manqué. On a montré de très belles choses sur les premiers matchs de préparation, des deux côtés du terrain. Derrière, ça a été un peu moins bien et les possibilités d'évoluer ensemble ont fini par se réduire. Mais même pendant les Jeux, quelques séquences ont montré à quoi ça pouvait ressembler. Donc c'est encore trop tôt pour juger notre association. Je pense toujours qu'on peut être très complémentaires, qu'on est uniques, l'un comme l'autre, et qu'on peut se rendre meilleurs. Mais une alchimie, ça ne se fait pas en claquant des doigts. En équipe de France, l'histoire n'est pas finie entre nous ».

Gobert et sa gestion aux JO

D’ailleurs, au cours de ces Jeux Olympiques, Rudy Gobert n’a pas été autant utilisé par Vincent Collet qu’on l’aurait pensé. Le joueur des Timberwolves a alors fait savoir à ce propos : « Etonné de mon déclassement pendant les JO ? Oui, un peu. La blessure est arrivée au même moment, mais ça m'a quand même surpris. Surtout avant le match potentiellement le plus important [quart de finale France-Canada], face à des joueurs que je croise toute l'année. Mais j'ai plus pris ça comme un ajustement que comme un déclassement. Le fait de jouer trois minutes, avec une main qui s'était fait endormir et recoudre la veille, c'était déjà ça. Et je ne peux pas contrôler les ajustements du coach, avec qui on n'a pas reparlé du sujet ».