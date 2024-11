Le Real Madrid va faire un cadeau à Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coup dur pour le Real Madrid. Vinicius Jr s'est blessé au biceps de fémoral de la jambe gauche. Aligné face à Leganés, l'ailier brésilien sera remplacé sur le côté gauche par Kylian Mbappé. Buteur ce dimanche, l'international français va retrouver son poste préférentiel pendant plusieurs semaines, notamment lors du déplacement à Liverpool ce mercredi.

Ce lundi, le Real Madrid a officialisé une mauvaise nouvelle. Pourtant titulaire face à Leganés ce dimanche, Vinicius Jr s’est blessé au biceps fémoral de la jambe gauche et sera éloigné des terrains de football durant un mois.

Kylian Mbappé : Problème annoncé pour son retour en équipe de France https://t.co/8LHansyNmB pic.twitter.com/UjSwcTtIQI — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Mbappé va remplacer Vinicius

Carlo Ancelotti a commencé à se pencher sur l’identité de son remplaçant. Comme l’indique Relevo, le coach du Real Madrid devrait logiquement placer Kylian Mbappé sur le côté gauche, son poste préférentiel. C’est dans cette position que le joueur tricolore a retrouvé le chemin du but ce dimanche.

« Mbappé est plus habitué à jouer sur l'aile »

« Mbappé est plus habitué à jouer sur l'aile et c'est bien pour lui, mais aujourd'hui c'était aussi mieux pour l'équipe parce que jouer à l'extérieur est plus fatigant que jouer à l'intérieur et dans ce sens il avait plus de fraîcheur que Vinicius. Il a été très bon sur le but, avec une passe décisive de Vini. Je pense qu'ils s'améliorent tous les deux petit à petit » a confié Ancelotti. Mbappé aura donc d’autres occasions de briller sur son côté.