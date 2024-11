Catastrophe au Real Madrid, Vinicius Jr pousse un coup de gueule

Jean de Teyssière

C’est une nouvelle à laquelle ne s’attendaient certainement pas les supporters du Real Madrid ce lundi. Après avoir disputé l’intégralité de la rencontre victorieuse face à Leganés dimanche (3-0), le Real Madrid a annoncé que Vinicius Junior était blessé et serait forfait pour le match face à Liverpool ce mercredi, en Ligue des Champions. Une blessure que Vinicius met sur le compte du calendrier infernal.

Depuis plusieurs mois maintenant, les joueurs de football se liguent contre le calendrier, qu’ils jugent de plus en plus étouffant. Jamais une saison de football n’avait comporté autant de match, ce qui favorise les blessures. Dernier en date : Vinicius Junior blessé au biceps fémoral et absent pour une longue durée.

Vinicius absent un mois ?

Ce lundi, le Real Madrid a annoncé par le biais d’un communiqué la blessure de Vinicius : « Après les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Vini Jr. par les Services Médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Evolution en attente. »

«Le calendrier fou...»

Sur son compte X, l’international brésilien a poussé un coup de gueule après sa blessure : « Le calendrier fou… Place à la convalescence. » Selon les médias espagnols, il pourrait être absent un mois. Face à Liverpool, Kylian Mbappé sera certainement titularisé à gauche, sa place fétiche.