Payet quitte l’OM, le jackpot est assuré

Alexis Brunet

À l’été 2023, Dimitri Payet a officiellement dit au revoir à l’OM après huit saisons dans le sud de la France. Toutefois, le milieu offensif a décidé de ne pas mettre un terme à sa carrière et il a donc rejoint le Brésil et le club de Vasco de Gama. Même s’il gagne moins bien sa vie ici qu’à Marseille, le Français fait partie des joueurs les mieux payés du championnat.

Si le Vélodrome vibre actuellement grâce aux buts de Mason Greenwood, il y a quelque temps encore, c’est Dimitri Payet qui faisait lever les supporters marseillais. Le milieu offensif a quitté l’OM à l’été 2023, où il est considéré comme une véritable légende, avec plus de 300 matches à son actif sous les couleurs phocéennes.

OM : «Pas du genre hypocrite», il vide son sac sur De Zerbi https://t.co/PYasmv36sK pic.twitter.com/T7JugA3KSk — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

Payet gagne une fortune au Brésil

Même s’il a 37 ans, Dimitri Payet joue encore au football. Le Français a décidé de rejoindre le Brésil et plus précisément le club de Vasco de Gama. Bien qu’il gagne beaucoup moins bien sa vie en Amérique du sud que lors de son passage à l’OM, le Réunionnais n’est toutefois pas à plaindre. Selon Sportune, depuis son départ de Marseille, le milieu offensif a déjà empoché 2,6M€, ce qui est considéré comme un salaire XXL au Brésil. De plus, s’il va au bout de son contrat, qui prend fin l’été prochain, Payet pourrait encore gagner 1,5M€.

Son club n’en veut plus

Toutefois, Dimitri Payet pourrait ne pas aller au bout de son contrat. En effet, ce dernier coûte cher à Vasco de Gama, surtout par rapport à son rendement sur le terrain. Le club brésilien souhaiterait donc mettre fin à son contrat, selon les dernières indiscrétions.